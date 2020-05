RIETI - L’Ater della Provincia di Rieti comunica che sono stati completati oggi i lavori che hanno permesso di realizzare una nuova pavimentazione su Via Pietro Colarieti e nell’area a servizio dei condomini ai civici 5,7,11 e 13, nel quartiere Micioccoli . Viene così risolta una criticità importante dovuta alle pessime condizioni in cui versavano la strada e gli accessi ad alcuni fabbricati, problematica in particolar modo per i residenti anziani e le persone con difficoltà motorie. Ora, a beneficio di tutti i residenti, finalmente una nuova pavimentazione. © RIPRODUZIONE RISERVATA