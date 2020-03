Ultimo aggiornamento: 17:07

RIETI - Ater Rieti: da lunedì 16 marzo attivata la modalità di lavoro agile. Restano garantite le manutenzioni urgenti.In osservanza del Dpcm dell'11 marzo 2020 e delle conseguenti disposizioni regionali e comunali, l’Ater della Provincia di Rieti, a partire da lunedì 16 marzo e fino al 3 aprile 2020, salvo ulteriori provvedimenti e/o proroghe, proseguirà le proprie attività attraverso modalità di lavoro agile.Gli uffici, dunque, rimarranno chiusi al pubblico ma sarà possibile contattarli attraverso gli indirizzi mail di seguito indicati:AREA TECNICA> Sezione Progettazione, Direzione Lavori e Sviluppo: areatecnica@aterrieti.it> Sezione Manutenzione: antonio.cavalli@aterrieti.itAREA AMMINISTRATIVA 1> Sezione Inquilinato: inquilinato@aterrieti.it> Sezione Contenzioso: avvocatura@aterrieti.it> Sezione Ragioneria: ragioneria@aterrieti.itAREA AMMINISTRATIVA 2> Sezione Patrimonio-Vendite: fausto.desantis@aterrieti.it> Sezione Gestione Condomini: fausto.desantis@aterrieti.itVerrà in ogni caso garantita la manutenzione a carattere d’urgenza. Per richieste in tal senso è possibile contattare il numero di telefono 335421944.