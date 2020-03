RIETI - La Asm Rieti Spa comunica all’utenza del servizio di Trasporto Pubblico Locale che, in ottemperanza alle disposizioni emanate relative alle misure per la prevenzione e gestione epidemiologica del coronavirus, a partire da mercoledì 1° aprile e fino a nuova comunicazione la linea 513 per e dal Terminillo dall’incrocio tra la Ss 4 Bis e via Kennedy verrà deviata presso l’ospedale provinciale “San Camillo de Lellis” per poi riprendere il percorso originario.

Tale linea, inoltre, verrà limitata a Lisciano ed il collegamento con il Terminillo verrà effettuato a chiamata secondo l’orario festivo in vigore.

In tale caso, chiunque avrà necessità del collegamento con il Terminillo per spostamenti motivati da comprovate esigenze, potrà contattare dalle 7 alle 18 dal lunedì al sabato il numero dedicato 0746/240227 e prenotare la corsa per il giorno successivo.

