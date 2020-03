RIETI - Negativi al tampone i tre Reatini, che nelle ultime ore sono stati a contatto col Governatore del lazio Nicola Zingaretti risultato positivo al Covid-19. L'assessore regionale al lavoro Claudio Di Berardino (nella foto) , il Direttore dell'Agenzia Regionale Protezione Civile presso la Regione Lazio, Carmelo Tulumello e il consigliere regionale Fabio Refrigeri si sono sottoposti al tampone che ha dato esito negativo al virus.



I 12 IN ISOLAMENTO

Intanto, sono in buone condizioni le 12 persone in isolamento nel Reatino. Misure, talvolta volontarie, stabilite perchè entrate in contatto con altre persone poi positive al tampone per il coronavirus.



REGIONE

Dalla Regione inoltre, informano che sono stati aumentati di tre unità i posti disponibili di terapia intensiva presso l'ospedale de Lellis. Ultimo aggiornamento: 13:16 © RIPRODUZIONE RISERVATA