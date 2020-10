Rieti, Asl: invito a recarsi al Pronto soccorso solo per i casi veramente urgenti

RIETI - La Direzione Aziendale della Asl di Rieti invita tutti i cittadini a recarsi al Pronto Soccorso dell’ospedale de’ Lellis di Rieti soltanto per casi veramente urgenti. In queste ore stiamo riscontrando un progressivo aumento degli accessi e in questa fase particolarmente critica non possiamo permetterci di appesantire il sistema con accessi impropri. Il Pronto Soccorso è il servizio dedicato solo alle urgenze e alle emergenze sanitarie. Deve quindi rivolgersi al Pronto Soccorso una persona che si trova in condizioni cliniche critiche. In tutti gli altri casi bisogna rivolgersi, con fiducia, ai servizi territoriali: al proprio Medico di famiglia, al Pediatra di Libera Scelta. Nei week end sono aperti gli Ambufest: gli Ambulatori di cure primarie sono operativi presso la sede del Distretto 1 in viale Matteucci n. 9 e presso la sede del Distretto Salario Mirtense, in via Finocchieto snc a Poggio Mirteto, sabato, domenica, festivi e prefestivi, dalle ore 10 alle ore 19, mentre ogni giorno, dalle ore 20 alle ore 7 e dalle ore 14 del sabato e pre-festivi, fino alle ore 7 del lunedì mattina, sono operativi i punti di Continuità Assistenziale.

