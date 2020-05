© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - I Consigli dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rieti e della Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rieti hanno inteso, con proprie deliberazioni, effettuare, anche a nome di tutti gli iscritti all’Ordine, una donazione di 5.000 euro alla Asl di Rieti in relazione all’emergenza Covid-19.«Si tratta di una iniziativa fortemente voluta dalla Nostra categoria professionale per esprimere, attraverso un modesto contributo che non colma certo le necessità che l’attuale crisi sanitaria richiede, una ideale vicinanza a quanti sino ad ora hanno operato e stanno operando per tutelare la salute di tutti noi cittadini - si legge nella nota a firma dei presidenti Vitaliano Pascasi (ordine) e Antonio Miluzzo (fondazione) - Corre l’obbligo dunque con l’occasione, ringraziare tutto il personale della Asl di Rieti con particolare riferimento al personale medico ed infermieristico, per la grande professionalità e l’impegno profuso durante questa tragica emergenza, con l’auspicio di vedere presto ripristinate le normali condizioni di vita sociale e di sicurezza sanitaria».