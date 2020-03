RIETI - Emergenza coronavirus, intesa tra Asl di Rieti e Federfarma di Rieti per garantire i farmaci e altri presìdi alle persone che sono in sorveglianza, vale a dire in isolamento domiciliare.

Coinvolte le farmacie per la consegna.



L'ARTICOLO COMPLETO NELL'EDIZIONE DI RIETI DEL MESSAGGERO

IN EDICOLA OGGI, MERCOLEDI' 11 MARZO © RIPRODUZIONE RISERVATA