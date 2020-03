© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - La Direzione Aziendale della Asl di Rieti, con uno sforzo senza precedenti, sta gestendo l’emergenza Covid-19, mettendo in campo risorse e professionalità al servizio di tutti i cittadini per combattere e debellare il virus. Non soltanto sul piano epidemiologico, grazie allo scrupoloso lavoro degli operatori del Servizio di Igiene pubblica e su quello delle acuzie, con la gestione dei casi positivi in ospedale, grazie all’incessante attività delle Unità di Malattie Infettive, Terapia Intensiva e Pronto Soccorso, ma anche attraverso un mirato sostegno psicologico, che l’isolamento forzato di questi giorni richiede, per lenire stati depressivi e ansiosi reattivi, con un possibile aggravamento delle condizioni psichiche di coloro che sono già portatori di un disagio psichico.Per tale motivo, la Direzione Aziendale della Asl di Rieti, grazie al contributo del Dipartimento di Salute Mentale, del Servizio Materno Infantile e di alcuni psicologi delle Linee progettuali degli Obiettivi di Piano, ha predisposto l’attivazione, a far data da domani, venerdì 20 marzo 2020, del Servizio di psicologia dell’emergenza “Andrà Tutto Bene”.Il nuovo Servizio della Asl di Rieti intende far fronte ad un disagio provando, mediante via telefonica, a fornire un contenimento emotivo a chi ne ha necessità. Un Servizio rivolto a tutta la cittadinanza, alle persone in quarantena compresi gli operatori sanitari.E’ possibile contattare il Dipartimento di Salute Mentale allo 0746/278905 dalle ore 9 alle ore 18 e il 3384128745 dalle ore 18 alle 20 dal lunedì al venerdì. Il 3384128745 e lo 0746296832 dalle ore 9 alle ore 20 nella giornata di sabato.Il Servizio di Psicologia Ospedaliera offre consulenze su richiesta dei reparti ospedalieri implicati nella gestione dell’emergenza Covid-19 e degli operatori sanitari ospedalieri (c.matteucci@asl.rieti.it).Gli psicologi del Servizio Materno-Infantile, offrono consulenza telefonica in favore di famiglie con bambini e adolescenti, coppie, donne in gravidanza. E’ possibile contattare gli specialisti allo 0746279414 dal lunedì al venerdì mattina dalle ore 9 alle ore 14; da lunedì al giovedì pomeriggio dalle 15 alle 18. Gli orari potranno subire delle variazioni, che verranno comunicate, a seconda delle richieste pervenute.