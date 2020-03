RIETI - Questa mattina, 17 marzo, la Asl di Rieti ha ricevuto, in donazione, 5 pulsossimetri da utilizzare in questo particolare momento, per i pazienti Covid 19.



L’apparecchiatura, consente un monitoraggio semplice e continuo del battito e della saturazione di ossigeno. È quindi particolarmente indicato per persone con malattie polmonari croniche ostruttive, insufficienza cardiaca e asma bronchiale.



La Direzione Aziendale della Asl di Rieti ringrazia la Società Genya Solutions & Services, con sede a Pomezia, per il gesto di affetto e vicinanza. © RIPRODUZIONE RISERVATA