RIETI - Su proposta dell’assessore ai servizi sociali del Comune di Rieti, Giovanna Palomba, la Giunta Cicchetti ha deliberato l’esonero dal pagamento della tariffa per la frequenza agli asili nido comunali, con riferimento al periodo in cui il servizio degli asili nido è sospeso per effetto del Dpcm del 4 marzo scorso, e pertanto per il periodo 5 marzo-6 aprile.



«A questo primo segnale – dichiara l’assessore ai servizi sociali, Giovanna Palomba – seguiranno altre decisioni in considerazione del prolungamento del periodo d’emergenza oltre il 6 aprile». © RIPRODUZIONE RISERVATA