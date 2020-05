RIETI - Le arti marziali non si fermano... Anche a distanza da tutto il mondo tramite l'organizzazione Wasca international si svolgerà il primo contest di forme a distanza, sia a mani nude che con armi, interstile.



L'iniziativa nasce per mantenere vivo il movimento Marziale, sia in città che nel resto d'italia e per impegnare gli associati in una forma di competizione se pur a distanza e dalle proprie case.



Il cordinamento della competizione spetta a Rieti, alla scuola dei Maestri Strinati, Fabrizio ed Andrea, promotori dell'iniziativa.



La partecipazione è aperta a qualsiasi scuola in regola con l'affiliazione all'ente Csen, già moltissime le adesioni da Nord a Sud Italia, la commissione che giudicherà le performance è composta da Maestri di ogni parte d'Italia ed Esteri, capitanati dal Presidente Alfredo Bassani.



