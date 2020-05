© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Dice di essere uscito per andare al lavoro. Peccato che fosse il primo maggio e le attività chiuse. Non regge la giustificazione fornita ai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Poggio Mirteto dal 32enne D.S. di Poggio Mirteto, finito in manette. Già sottoposto agli arresti domiciliari dal Tribunale di Tivoli con permesso di recarsi al lavoro, l'uomo è stato notato in piazza Martiri della Libertà da una pattuglia dei carabinieri insospettiti dal fatto che si trovasse in piazza alle sei e mezzo della mattina del primo maggio. Verificato che l'attività dove si sarebbe dovuto recare al lavoro era chiusa, l'uomo è stato arrestato e inviata segnalazione al magistrato che ha confermato l'arresto e nuovamente sottoposto ai domiciliari il 32enne presso la propria abitazione di Poggio Mirteto. Oltre alla contestazione del reato di evasione nei suoi cofronti è stata sporta denuncia per violazione dell'obbligo di dimora per il contenimento della diffusione del Covid-19.