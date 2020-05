© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - «Torniamo in Archivio!». Lunedì 18 maggio riapre al pubblico l’Archivio di Stato di Rieti con nuovi orari e nuove modalità di accesso. Le principali novità sono la necessità di una prenotazione via mail; l’uso di guanti e mascherine; i giorni di apertura differenziata per la sala studio e la sala catasti e la necessità di attendere una risposta da parte degli uffici per conoscere la data e l’ora assegnate.In maggiore dettaglio ecco le novità introdotte, a partire dagli orari:lunedì e mercoledìdalle 9 alle 17 – solo sala studio – sala catasti chiusamartedì e giovedìdalle 9 alle 13 – solo sala studio – sala catasti chiusavenerdìdalle 9 alle 13 – solo sala catasti – sala studio chiusaL’accesso, come detto, avverrà su prenotazione inviando una mail all’indirizzo as-ri@beniculturali.it entro le ore 12 del giorno precedente a quello che si vuole richiedere per la sala studio, anticipando il tema della ricerca ed eventualmente il fondo. Anche per la sala catasti occorre prenotarsi via mail, ma entro le ore 12 del giovedì precedente al giorno consentito (solo il venerdì), fornendo il maggior numero possibile di dati sulla ricerca da effettuare. A questo punto bisogna attendere la risposta da parte degli uffici con le indicazioni su data e orario assegnati. Per la sala catasti occorre sapere che l’ammissione è consentita per una persona alla volta accompagnata dal personale dell’Archivio, la ricerca catastale non può durare più di 30 minuti e che sono ammessi alla consultazione dei catasti soltanto persone in grado di svolgere autonomamente la ricerca.Per accedere all’Istituto bisogna essere muniti di mascherina e guanti, il cui uso è obbligatorio durante tutta la presenza in Archivio. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito internet all’indirizzo www.asrieti.it dove è presente una guida all’accesso con maggiori dettagli.