Coronavirus: un contagio ad Antrodoco, lo comunica il sindaco Guerrieri

Un nuovo contagio di coronavirus nel Reatino. La comunicazione arriva, attraverso il profilo facebook, dal sindaco di Antrodoco, Alberto Guerrieri.



"Sono stato appena informato che ad Antrodoco - scrive Gierrieri - abbiamo un nuovo positivo al coronavirus. Si tratta di Angelo Serani, che ringrazio per avermi consentito di pubblicare le sue generalità. E' in isolamento da mercoledì scorso, in via di guarigione dopo aver avuto la febbre. Non è noto come sia avvenuto il contagio per cui a maggior ragione raccomando la massima adesione alle regole ed ai protocolli anticontagio: mascherina, disinfettante e distanziamento sociale. Non abbassiamo la guardia ed auguri ad Angelo per una pronta ripresa".