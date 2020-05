© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Antrodoco ce la sta mettendo tutta per tornare ad essere quell’importante centro commerciale naturale dell’Alta Valle del Velino, che si è affermato ormai da anni.«Il Comune - si legge nella nota - è una realtà pressoché unica, per la densità di piccole e medie imprese che impreziosiscono il tessuto socio economico e che contribuiscono a mantenere vitale il centro storico. Amministrazione Comunale e attività commerciali/artigianali stanno lavorando insieme, ognuno per gli aspetti di propria competenza, per garantire agli affezionati clienti la possibilità di svolgere in sicurezza e comfort i propri acquisti».«Al primo posto la sicurezza, sono già cominciati gli incontri, e nonostante siano partecipati da più di 20 attività, sono condotti in piena sicurezza in sale virtuali per mezzo di piattaforma telematica messa a disposizione dell’ente da Anci Lazio - prosegue la nota - Ciò perché non possiamo permetterci più alcuna superficiale negligenza, di cui le ripercussioni ricadrebbero ancora sulle attività produttive e di vendita».«Questo lo sanno bene gli imprenditori antrodocani che hanno risposto con un esemplare senso di responsabilità sociale e coesione di categoria. Si vuole citare una riflessione emersa durante questi incontri: "Non è un caso se dopo periodi di crisi ci ritroviamo ancora in attività, non è fortuna, siamo stati bravi e certamente sapremo essere all'altezza"».«Non esiste parola migliore per descrivere la risolutezza con la quale il commercio antrodocano troverà un nuovo battesimo e l'Amministrazione Comunale si è assunta il compito di assecondare questi nuovi stimoli. Il commercio ripartirà, verrà garantito un regolare deflusso del traffico e presto verrà restituito il tradizionale mercato domenicale».«Ciò sarà possibile limando e rimaneggiando strategie già collaudate a partire dal piano traffico, una su tutte il parcheggio orario gratuito nelle piazze centrali del paese per garantire maggiore conforto ai futuri acquirenti. Stessa disponibilità di parcheggio sarà lasciata anche in occasione del mercato settimanale, del quale si scenderà presto nel dettaglio».«Saranno concesse maggiori aree di suolo pubblico, in maniera equa e sempre concordate, questo sarebbe potuto tramutarsi in criticità per la gestione del traffico quanto per la possibilità di formazione di assembramenti, sarà invece occasione per dare maggiore colore, riqualificando il centro storico, grazie alle energie delle nostre attività. Si terranno degli incontri periodici tra imprenditori e amministrazione per fare report puntuali sulla evoluzione delle disposizioni future e per attuare strategie di sistema sincrone e armonizzate. Infatti sarà fondamentale riconfermare nei mesi futuri il buon rapporto che si è instaurato con le associazioni di categoria».«Ci salutiamo - conclude la nota - con l'augurio di rivederci ad Antrodoco, presso le nostre imprese di "prossimità". Sapranno prendersi cura di voi, loro fanno qualcosa in più che vendere un prodotto o un servizio, loro sapranno darvi il giusto consiglio, sapranno declinare il proprio lavoro sui bisogni del cliente, con la sensibilità di un buon amico. In futuro non mancherà l'introduzione di qualche novità per arricchire l'offerta commerciale».