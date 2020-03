LE DIFFICOLTA' DEGLI EDILI

RIETI - Il coronavirus non ferma il mondo produttivo. E i sindacati chiedono maggiori garanzie per i lavoratori. Per questo la Cgil ha proclamato ieri lo stato di agitazione nello stabilimento Amazon di Passo Corese. «In riferimento alle procedure di contrasto al Covid-19 si legge in una nota a firma di Massimo Pedretti (Filt) e Mihai Popescu (Nidil) riteniamo insufficienti i provvedimenti assunti da parte di Amazon Italia logistica, rilevando particolari criticità rispetto al distanziamento delle postazioni di alcuni reparti, la mancata dotazione di tutto il personale, sia diretto che in somministrazione, di dispositivi di protezione individuale per lo svolgimento della normale attività lavorativa e per l'utilizzo dei luoghi comuni, come la mensa, gli spogliatoi e i bagni». Una situazione in cui non si dovrebbe usare nemmeno lo strumento dello straordinario «ai fini di compensare le ore di lavoro mancanti. poiché questo esporrebbe i lavoratori in turno a maggiore rischio di contagio». Pedretti e Popescu ricordano poi che in caso di difficoltà, l'azienda ha la possibilità di ricorrere alla cassa integrazione e al trattamento di integrazione salariale per gli interinali.Anche la Fiom reatina chiede provvedimenti per tutelare la salute dei lavoratori. «Gli operai sono preoccupati afferma il segretario locale Luigi d'Antonio noi stiamo cercando di dare indicazioni, comunicazioni precise di come si devono comportare all'interno della fabbrica. Alle aziende chiediamo una collaborazione tra rappresentanti padronali e dei lavoratori in modo da gestire questa situazione». D'Antonio chiede anche dove sia possibile di ridurre la produzione. «Noi invitiamo le aziende spiega dove si ha difficoltà a far rispettare il decreto per le distanze di ridurre il lavoro, gli orari. Di ridurre quantomeno i turni. Allentiamo oggi per lavorare più tranquilli domani».Difficoltà a rispettare le norme per contrastare il coronavirus viene manifestato invece dal settore edilizia. «Applicare pedissequamente al nostro settore quanto prescritto dichiara Roberto Bocchi, presidente Ance Rieti è difficoltoso. Stiamo rispettando, con estrema difficoltà, le linee guida di comportamento dettate per il rispetto delle norme igienico-sanitarie al fine di contenere il contagio. Basti pensare, ad esempio, al trasporto dei dipendenti sui luoghi di lavoro, informarli puntualmente sulle prescrizioni per tutelarsi dal virus, procurarsi le apposite protezioni in un momento simile». Tutto ciò comporterebbe una difficoltà anche nei tempi di consegna. «La situazione è complessa a dir poco - continua Bocchi - Non possiamo annoverare il contagio tra i rischi di impresa. E se i lavoratori si mettono in malattia, resta il problema della consegna dei lavori impossibile da rispettare. Nel contesto attuale ci sono evidenti discrepanze sulle quali riflettere e dare risposte certe».