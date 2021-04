14 Aprile 2021

RIETI - Al lavoro di medici e Asl si affianca poi quello, sui territori, dei sindaci alle prese con un virus dilagante che, dati alla mano, in questa nuova ondata, sta mettendo a dura prova anche i centri più piccoli. Ne sono esempio Monteleone Sabino, Casperia e Amatrice. A Monteleone, 26 contagi su 1.200 residenti, oggi ci sarà una giornata di screening. A Casperia, 27 positivi per 1.200 abitanti, proprio ieri il parroco don Sergio Grisolia ha informato i fedeli della sua positività. «Carissimi, in questo preciso momento ho ricevuto la notizia che sono positivo al Sars Cov 2 - scrive il sacerdote. - Continuo, pertanto, la mia quarantena (iniziata venerdì scorso, ndr) finché risulterò negativizzato. Chiedo sempre la cortesia di evitare la caccia alle streghe, irragionevole e irrazionale, che offende non solo la mia sensibilità e quella di quanti sono vittime (non se la sono cercata) del Covid, ma offende anche l’intelligenza di chi confida nella scienza». Il sindaco Marco Cossu, mostrando vicinanza al parroco e ai concittadini colpiti dal coronavirus, definisce la situazione del suo comune «stazionaria». «Circa la metà dei contagi proviene da un solo focolaio - spiega Cossu. - L’Asl di Rieti mantiene sotto osservazione l’andamento settimanale. Auguriamo una pronta guarigione al nostro parroco e a tutte le persone che stanno lottando contro il coronavirus: il paese è al loro fianco. Colgo l’occasione per ringraziare i volontari di protezione civile che in queste settimane stanno aiutando decine di persone in isolamento domiciliare». Resta monitorata anche la situazione di Amatrice, 45 positivi su duemila persone. «Il Comune di Amatrice - rendono noto dall’amministrazione - con la stretta collaborazione dell’Asl di Rieti, ha valutato che, al momento, la situazione è da ritenersi sotto controllo e non si rende necessario attuare, per ora, alcuna misura restrittiva. Il monitoraggio continuerà in maniera attenta nei prossimi giorni e si valuteranno eventuali provvedenti in base all’analisi dei dati quotidiani».