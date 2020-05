RIETI - La Direzione Aziendale della Asl di Rieti e il Sindaco del Comune di Contigliano Paolo Lancia comunicano che al momento «23 dei circa 50 ospiti attualmente in cura presso il Centro Covid Alcim di Contigliano sono guariti».

«Sono risultati inoltre negativi tutti i lavoratori (personale medico, infermieristico, operatori socio sanitari) della Asl di Rieti e della ‘Heart Life’, che dalla notte del 29 marzo scorso sono impegnati incessantemente presso la struttura del comune reatino. Un dato significativo a riprova delle adeguate misure e procedure sanitarie e di sicurezza adottate - prosegue la nota congiunta - Gli spazi interni alla struttura sono stati quindi ri-organizzati per separare i degenti tuttora positivi, dalla restante parte, già guarita degli ospiti».

«Nella notte tra il 29 e il 30 marzo scorso, per contenere il contagio all’interno della Casa di riposo privata, la Direzione Aziendale della Asl di Rieti, in collaborazione con il comune di Contigliano, ha deciso di subentrare nella gestione della struttura. In meno di 48 ore, anche grazie al coinvolgimento della Protezione Civile, sono stati allestiti percorsi protetti, aree filtro e aree vestizione e svestizione, trasformando una struttura residenziale privata in una struttura socio sanitaria Covid - continua la nota - Grazie alla decisione assunta la Casa di riposo privata ha potuto contare, sin dal primo giorno, di un numero adeguato di medici, infermieri e operatori socio sanitari, ma anche di attrezzature, presidi, del vitto, attraverso fornitori aziendali e del servizio lavanderia. Peraltro tali misure hanno consentito di evitare il trasferimento degli ospiti in altre strutture sanitarie extra provinciali o al domicilio dei familiari».

«La Asl di Rieti e il Comune di Contigliano, proseguono quindi con convinzione, come disposto dall'Assessorato alla Sanità e all’Integrazione Socio Sanitaria della Regione Lazio, nella gestione socio sanitaria della struttura Alcim, fino alla completa guarigione dei suoi ospiti: obbiettivo essenziale di questa esperienza tanto difficile quanto importante, di piena collaborazione tra Istituzioni, con cui si è determinato il contenimento del virus - conclude la nota congiunta - e la sopravvivenza dell'Alcim, nel periodo terribile del contagio».

© RIPRODUZIONE RISERVATA