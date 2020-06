RIETI - La Direzione Aziendale della Asl di Rieti, dopo aver riconsegnato l’Istituto religioso S. Lucia alle suore Clarisse Apostoliche di Rieti, con tutti gli ospiti guariti dal Covid, si appresta a lasciare anche la struttura Covid Alcim di Contigliano. La riconsegna della struttura avverrà entro la fine di questo mese, dopo gli opportuni ulteriori controlli sullo stato di salute degli ospiti ricoverati.

Intanto, l’Istituto S. Lucia di Rieti, prova a tornare alla normalità. Da questa mattina infatti, la gestione della struttura e degli ospiti è nella disponibilità delle Suore Clarisse Apostoliche. Proprio ieri, medici, psicologi, infermieri, assistenti sociali e operatori socio sanitari, che per 67 lunghi giorni avevano preso in carico gli ospiti, prestando loro cure, ascolto solidarietà e sostegno H24, hanno lasciato la struttura. In queste ore, numerosi sono stati gli attestati di stima e affetto per il lavoro svolto, che sono arrivati all’Azienda da parte dei familiari degli ospiti, delle stesse Suore Clarisse Apostoliche e di semplici cittadini, che ringraziamo sentitamente.

«Ringraziamenti che vanno estesi al dottor Vittorio Falchetti, alla dottoressa Fabiola Ciferri, alla dottoressa Emanuela Vulpiani, alla psicologa Carla Maria Matteucci, alla Cooperativa Osa e a tutti coloro i quali hanno collaborato a trasformare un’idea innovativa di presa in carico, in un modello di assistenza socio sanitaria e buone pratiche, vanto per tutta la provincia di Rieti», si legge nella nota della Asl.

