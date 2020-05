© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - La Giunta Cicchetti ha deciso di aderire all'iniziativa di sensibilizzazione organizzata dal Movimento Imprese Ospitalità – Ho.Re.Ca. che, in tutta Italia, porterà cittadini e amministrazioni a spegnere simbolicamente le luci, alle 21.30.Il Comune di Rieti spegnerà per qualche minuto l'illuminazione del Palazzo Comunale unendosi a tante altre realtà italiane tra cui L'Aquila, Viterbo, Potenza, Matera, Siena, Massa Carrara, Cortina e tante altre che si stanno aggiungendo in queste ore.«Ci è stato chiesto di aderire a questa iniziativa di sensibilizzazione e abbiamo accettato, convinti che servano sostegni e idee per un settore fondamentale dell'economia italiana e anche locale, quello della ristorazione, dei bar, degli alberghi, dell'ospitalità in generale – dichiarano il Sindaco di Rieti, Antonio Cicchetti, e il Vicesindaco di Rieti, Daniele Sinibaldi – Da giorni stiamo incontrando tutti i titolari di questo tipo di attività, abbiamo già messo in campo tutti gli interventi di cui potevamo disporre come Comune ma è chiaro che serva altro. E, come promesso ai titolari di bar e ristoranti reatini, ci stiamo facendo portavoce delle loro istanze presso tutte le Istituzioni di livello superiore e in ogni maniera che possa essere utile a far alzare forte il grido di queste categoria. L'iniziativa simbolica di questa sera rientra in questo tentativo di dare voce più possibile ad un mondo che non può essere lasciato solo. Il Comune di Rieti è al fianco di tutti questi imprenditori e con i loro dipendenti e collaboratori».