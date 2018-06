di Mattia Esposito

RIETI - Continua il Coriandolo Summer Sport, che è entrato a pieno regime con i tornei di Beach Volley, basket e futsal. Anche per oggi calendario pieno, mentre ieri si sono giocate altre gare della fase a gironi. Questi i risultati ed il programma gare odierno:



I RISULTATI DI IERI:

FUTSAL

Il Gelatiere – Real Vazia 8-4



BabadookPLanetWin365 – Beer House 6-5



BASKET

Goodfellas – Harlequins 98-60



Usa Store – Taverna Dei Fabri 88-56



BEACH VOLLEY

Se Non Si Apriranno – Ultimo Momento 2-0



Astag – Ultimo Momento 2-0



Questo invece il programma di oggi, fittissimo di appuntamenti:



FUTSAL

Ci Vuole Un Senso – San Giovanni Reatino (stasera, ore 21)



Golbet - Dog Chic (ore 22)



Gli Amici del Bomber – Buonasera Lieve (ore 23)



BASKET



Babadook&Friends – Taverna Dei Fabri (ore 20.30)



Goodfellas – Gvng (ore 21.30)



Usa Store – Babadook&Friends (ore 22.30)



BEACH VOLLEY



Ac Denti – Atletico Ma Non Troppo (ore 20.15)



Ninetto Beach – Akai (ore 21)



Ac Denti – Fatece Vince (ore 21.45)



Astag – Punto Secur (ore 22.30)



Gli Amici Del Pourdy – Punto Secur(ore 23.15)

28 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:53



