RIETI - Partirà questa sera la seconda edizione del Coriandolo Summer Sport, uno degli eventi più attesi dell’estate reatina. Alla base ovviamente ci sarà tanto sport, con tornei di basket, futsal e beach volley. Cosi come accaduto nella prima edizione non mancheranno anche gli eventi collaterali e le serate a tema, che lo scorso anno avevano portato al Parco Del Coriandolo tanti giovani. Come detto il programma si aprirà questa sera con l’inizio dei tornei. Sono ben 18 le squadre al via per il torneo di calcio a 5, che sono state suddivise in quattro gironi. Girone unico invece per il basket, con 6 squadre ai blocchi di partenza. Anche le 13 squadre che prenderanno parte al torneo di Beach Volley sono state suddivise in due gironi all’italiana, prima della fase ad eliminazione diretta. Questo il programma odierno:



FUTSAL

Ore 21: Pizzeria Coop Msg – Tigers

Ore 22: Babadook PlanetWin365 – Officina Mattei

Ore 23: I Corsari – Amici Del Bomber



BEACH

Ore 21: Grande Giappone – Sel

Ore 21.45: Ninetto Beach – Atag

Ore 22.30: Ultimo Momento – Akai



BASKET

Ore 22: Harlequins- Taverna Dei Fabbri

Ore 23: Usa Store - GvnG

