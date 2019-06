RIETI - Il Torri in Sabina, allenato dal duo Tiburzi-Renzi, vince la coppa di Terza categoria ai danni di un tosto e mai domo Fiamignano. I ragazzi gialloblù diventano, perciò, primi nella classifica dei ripescaggi e ora hanno eccellenti chances di poter disputare, il prossimo anno, il campionato di Seconda categoria. Rammarico per Fiamignano, che si classifica al secondo posto in coppa (dopo il secondo posto in campionato).



I COMMENTI

Alessandro Tiburzi (Allenatore Torri in Sabina)

Al “Gudini” va in scena una partita dal clima focoso e intenso, sia per le condizioni meteo che per il calore dei tifosi di ambedue le formazioni. Match complessivamente equilibrato, duro ed intenso, senza esclusioni di colpi. A decidere la squadra vincitrice sono solo i calci di rigore.Primo tempo fin da subito elettrizzante. Trascorrono solo 10’’ e Fiamignano va vicina al gol, con un colpo di testa di Rossi, con la palla che sfiora di poco il secondo palo della porta difesa da Di Loreto. Risponde Torri, che al 9’ centra un palo con Di Giuliani dopo gli sviluppi di un corner. Al 26’ nuova occasione per la formazione del Cicolano: a sciupare tutto è il capitano, Fabio Di Cesare, che manca il tap-in vincente sotto porta dopo un ottimo spiovente in area da parte di Rossi. Il primo tempo, però, si conclude 0-0.Nella ripresa, parte forte ancora Fiamignano, determinato a sbloccare il punteggio: prima Federico Ottaviani, poi Beroldi creano qualche preoccupazione alla retroguardia gialloblu, senza però riuscire a insaccare la palla in rete. Trascorrono i minuti ma la situazione non cambia. Cresce, minuto dopo minuto, anche il nervosismo in campo, con continui falli e scontri duri, che contribuiscono alla creazione di un match tutto sommato spezzettato, cosa che non favorisce lo spettacolo tecnico. Nei minuti di recupero è Rossi ad avere l’occasione in zona Cesarini per Fiamignano, ma il colpo di testa dell’esterno di Fiamignano finisce sul fondo, dando l’impressione del gol. Arriva il triplice fischio del direttore di gara e le due squadre terminano il match ai rigori. Fatali gli errori dagli undici metri per Fiamignano, che sbaglia due volte prima con Pocorobba e poi con Di Cesare; per Torri, penalty sbagliato solo da Villanucci. Con il punteggio di 2-4 dal dischetto, il Torri in Sabina si laurea vincitore della coppa di Terza categoria.: «Ringrazio la nostra società, che ha lavorato instancabilmente per tutto l’arco della stagione, standoci sempre vicino anche nei momenti di maggiore difficoltà. Ringrazio anche i ragazzi, veri artefici di questa vittoria. Inoltre, siamo molto contenti di aver fatto partecipare, benchè in tribuna, i ragazzi della nostra scuola calcio. Questo è sicuramente un premio che ci riempie d’orgoglio, visto che la nostra società ha vito breve, fondata infatti solo due anni fa. In due anni, abbiamo raggiunto risultati magnifici e non ci fermeremo!».

Emanuele Renzi (Allenatore Torri in Sabina): «Mi associo alle parole dette dal mio collega Tiburzi: ringrazio anche io la società e tutti i ragazzi che fanno parte del mondo asd Torri in Sabina. Infine, ringrazio proprio Alessandro Tiburzi, col quale collaboro da tre anni: finalmente una gioia! Infine, parlo anche a nome del Presidente Fabrizio Del Bianco, posso affermare che questa coppa non l’ha vinta l’asd Torri in Sabina ma bensì l’intero paese di Torri in Sabina, perché è veramente difficile trovare un intero paese che supporta la squadra, mobilitandosi anche in trasferta…proprio come accaduto oggi!».

Emiliano Lucentini (Allenatore Fiamignano): «Siamo dispiaciuti e rammaricati. Questa è la nostra terza finale che perdiamo ai rigori che, si sa, sono sempre una variabile. Gara disputata perfettamente dai miei: dopo alcuni pericoli nei primissimi minuti di gara, abbiamo poi giocato bene e creato alcune occasioni, purtroppo non sfruttate. Nonostante tutto, faccio i complimenti ai miei ragazzi per la stagione disputata. Peccato aver giocato una finale così importante a quest’orario: le due squadre, infatti, hanno davvero subìto tanto il caldo. Campionato, alla fin fine, giocato bene dai miei, peccato per alcune decisioni della federazione sbagliate, come il fatto di dover giocare in turni infrasettimanali, nei quali molti giocatori erano assenti ovviamente per motivi di lavoro. Ripartiamo da qui, consapevoli della nostra forza. Complimenti al Torri in Sabina per la vittoria della Coppa».



IL TABELLINO

Fiamignano: Ferrarese, A.Ottaviani, Di Paolantonio (45+5’ st Pocorobba), Bertoldi, Brandini (29’ st. Bonini), Di Filippo, F.Ottaviani, De Sanctis, Di Cesare, Fabrizi, Rossi. A disp. Di Leva, Ciogli, Carosi, Lo Prete, Di Sabantonio. All. Lucentini.

Torri in Sabina: Di Loreto, Ceccani, Villanucci, Urbani (11’ st. Polletti), Giorgini (32’ Borgucci), Latini (20’ st. Valenti), Proietti (38’ st. Ricottini), Bussotti (29’ st. Tetto), Donati, Di Giuliani, Adami. A disp. Broggi, Colangeli, Tocci, Cavallucci. All. Tiburzi e Renzi.

Arbitro: D’Orazi di Rieti

Sequenza rigori: Donati (T) gol, Bonini (F) gol, Ricottini (T) gol, Pocorobba (F) fuori, Borgucci (T) gol, F.Ottaviani (F) gol, Villanucci (T) traversa e fuori, Di Cesare (F) parato, Tetto (T) gol.

Note: ammoniti: F.Ottaviani, Di Paolantonio (F), Latini, Polletti, Di Giuliani, Ceccani (T); angoli: 4-5.

