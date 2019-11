RISULTATI OTTAVI DI FINALE, COPPA LAZIO

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - L’Atletico Cantalice supera gli ottavi di finale di coppa Lazio ed accede ai quarti, mentre Selci subisce un pesante ko dal Civita Castellana davanti al proprio pubblico.Sorridono i biancorossi del Cantalice che, nonostante la sconfitta per 5-3 in casa dell’Olimpus Roma, accedono ai quarti di finale della competizione grazie al 7-2 dell’andata. Nella gara odierna, match apertissimo e con molte emozioni: passano in vantaggio i romani, riuscendo ad andare in gol per tre volte. L’Atletico, però, non ci sta a riesce a pareggiare il conto dei gol grazie ad una doppietta di Bernard ed un gol di Matteo Cervelli. «Sapevamo che i nostri avversari avrebbero fatto la gara per provare a recuperare il passivo dell’andata - ha dichiarato il ds Pietropaolo Di Battista - I padroni di casa si sono portati sul 3-1, ma poi noi siamo riusciti a prendere le contromisure e abbiamo pareggiato. Dopo una girandola di cambi, per permettere a tutti di giocare, abbiamo poi subìto due gol. Match arbitrato ottimamente e squadra avversaria corretta. Pensiamo alle prossime gare».Sconfitta ed eliminazione della coppa per il Selci. I ragazzi di mister Scaricamazza, chiamati alla “remuntada” dopo il 4-0 dell’andata, non sono riusciti nell’impresa. Gli ospiti della Civita Castellana si sono imposti 6-0, ma i rossoblù ora cercano di trarre insegnamenti dal match, così come ci comunica il ds Tiziano Fioravanti: «Usciamo dalla coppa Lazio con un risultato pesante. Siamo scesi in campo rimaneggiati e con la consapevolezza che il risultato dell’andata non ci avrebbe aiutato…era un’impresa ardua e quasi impossibile, soprattutto perché di fronte sapevamo che avevamo una squadra forte, compatta e ben organizzata. Il passivo finale è un’esperienza negativa, ma ci dà lo stimolo per lavorare duramente e concentrarci di più. Adesso puntiamo a fare bene in campionato!».Olimpus Roma-Atletico Cantalice 5-3: 2 Bernard, M.Cervelli (AC) (tot. 7-10)Selci-Civita Castellana 0-6 (tot. 0-10)