I COMMENTI

Pietropaolo Di Battista (Dirigente Atletico Cantalice)

Giovanni Masci (Allenatore Cittareale)

Reti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - L’Atletico Cantalice approda agli ottavi di finale di coppa Lazio di Seconda categoria. I ragazzi di mister Cervelli (nella foto di Alessia Baldi, a destra) hanno battuto i biancoverdi di Cittareale, allenati da mister Masci, col punteggio di 3-2.Partita frizzante, combattuta. Passano in vantaggio gli ospiti con Sgambati, intorno al 20’, salvo poi essere raggiunti dal gol di Jacopo Patacchiola arrivato su un calcio di punizione. Il Cittareale, però, non ci sta e si riporta in vantaggio con Miguel al 35’. Le emozioni, però, non sono finite, perché prima del duplice fischio dell’arbitro il Cantalice pareggia il conto dei gol con Di Battista, su rigore. Rigore che, oltre al gol dei padroni di casa, porta il Cittareale a rimanere in 10 uomini.La ripresa comporta altre emozioni ed occasioni da gol, non sfruttate al meglio da entrambe le formazioni. Nell’ultimo quarto d’ora finale, però, è l’Atletico a completare la rimonta con Caperna, che ha siglato il 3-2 dopo uno scambio centrale con un subentrato Magrini. Termina così la gara, col Cantalice che festeggia il passaggio del turno e Cittareale (a cui serviva la vittoria) che esce dalla competizione.: «Siamo soddisfatti della gara giocata dai nostri giocatori. Entrambe le formazioni meritavano di passare il turno. Certo, noi avevamo a disposizione due risultati utili su tre e loro dovevano obbligatoriamente vincere. Siamo contenti e soddisfatti, sia noi, che i ragazzi, che tutti i tifosi come anche di tutta la società. Siamo contenti anche dei nuovi innesti, che si stanno già mettendo in mostra e stanno cercando giorno dopo giorno di entrare nei nostri schemi».: «Abbiamo giocato parte del primo tempo e tutto il secondo in 10 uomini, immeritatamente. La doppia ammonizione al nostro giocatore non c’era e, anzi, in un’altra occasione andava espulso un giocatore del Cantalice. Abbiamo attaccato continuamente, sicuramente meritando di vincere e di passare il turno. Il calcio, però, è anche questo. Abbiamo fatto alcuni errori in fase difensiva, ma comunque sono soddisfatto della prova. Ci rifaremo in campionato!».: J. Patacchiola, Di Battista, Caperna (AC), Sgambati, Miguel (C)