© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Nella sfida di ritorno degli ottavi di Coppa Lazio di Seconda categoria vengono eliminate le reatine 4Strade del Sacro Cuore e Borgo Quinzio.Ad entrambe serviva vincere con almeno due gol di scarto. Invece sono arrivati un pari, tra 4Strade e Vittoria Roma 1908, e una pesante sconfitta, tra Borgo Quinzio e III Municipio Calcio.1-1 il risultato tra 4Strade e Vittoria Roma 1908, con la formazione tiberina già in vantaggio al 10' della prima frazione, raggiunta poi, sempre nel primo tempo, al 35' da Cantonetti. Il ds della squadra reatina, Antonello Angelucci, commenta così la partita: «È stata una partita partita ben giocata e combattuta fino all’ultimo secondo da entrambe. Peccato - continua Angelucci - per le troppe azioni sprecate dai nostri, ai quali faccio i complimenti per come hanno giocato la prima frazione». Inoltre, Angelucci spiega il vero intento della partecipazione della squadra alla Coppa: «Quest’anno abbiamo voluto partecipare al torneo per inserire anche i ragazzi della juniores ma, per una mancata organizzazione della Federazione, ci siamo ritrovati di mercoledì con la prima squadra, che disputerà la partita in casa, mentre la juniores a Selci». Infine, Angelucci parla anche della classe arbitrale: «Classe arbitrale, a mio avviso, non all’altezza, cosa che succede molto spesso... È ora che la federazione prenda provvedimenti, visto i grossi sacrifici che noi società facciamo».Sconfitta pesante, invece, per la squadra campione di Terza categoria nella scorsa stagione: Borgo Quinzio, battuta quest’oggi dal III Municipio Calcio, con un sonoro 1-4. Unica rete dei reatini è arrivata grazie ad un gol di Vasselli. Grande obiettività da parte della presidente della squadra granata, Tamara Fioravanti, che dice: «I nostri avversari si sono rivelati più forti, tant’è che il risultato non è mai stato in bilico. La mia squadra è stata troppo brutta per essere vera. Pur non nascondendosi dietro ad inutili alibi, posso dire che giocare infrasettimanalmente, alle 14.30, è controproducente, un po’ per tutti. Ovviamente, non tutti riescono ad ottenere permessi lavorativi facilmente. Avrei voluto che la squadra fosse al completo, ma va bene ugualmente». Infine, la presidentessa, guarda il lato positivo: «Noi siamo vincitori del campionato di Terza categoria ed abbiamo bisogno di queste avventure per fare le giuste esperienze...».