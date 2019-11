PROGRAMMA GARE

COPPA LAZIO, PRIMA CATEGORIA

Domani, ore 14.30

RECUPERI, PRIMA CATEGORIA

Domani, ore 15

COPPA LAZIO, SECONDA CATEGORIA

Domani, ore 14.30

RIETI - Impegno infrasettimanale per alcune squadre reatine del calcio regionale. Nella giornata di domani, mercoledì 20 novembre, si giocheranno le gare di ritorno di coppa Lazio di Prima e Seconda categoria e, inoltre, saranno disputati i match di recupero di Prima categoria. Andiamo ad analizzare le gare.In coppa Lazio di Prima, spazio a Ginestra e Atletico Canneto. La prima giocherà in casa contro il Fogaccia, dopo l’1-1 dell’andata, mentre la seconda sarà ospitata dalla G.Castello, sulla carta avvantaggiata dal 2-2 del match d’andata. In casa Ginestra, c’è voglia di riscatto dopo la sconfitta contro la neopromossa Castlenuovo di Farfa, mentre l’Atletico Canneto cercherà una vittoria che, oltre al passaggio del turno, aiuterà l’ambiente a ritrovare la fiducia dopo un inizio campionato deludente.In Seconda, largo a Selci ed Atletico Cantalice. I sabini sono chiamati ad una vera e propria “remuntada” dopo il 4-0 subìto in casa del Civita Castellana, ma la vittoria in campionato contro il Monte S.Giovanni ha fornito ancora più voglia di far bene in questa sfida. Situazione più tranquilla in casa Cantalice, con i biancorossi che saranno di scena nella capitale contro l’Olimpus Roma, forti del 7-2 del match d’andata. Occhio però alle ultime uscite dei cantaliciani: dopo la gara d’andata contro la formazione romana, l’Atletico in campionato ha tentennato e raccolto risultati altalenanti (2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte).Intanto, in scena domani anche i recuperi della V giornata di Prima categoria, due match rinviati per impraticabilità dei campi di Atletico Sabina e Spes Poggio Fidoni. La capolista Poggio Mirteto avrà la possibilità di allungare sulle seconde Alba S.Elia e Virtus Roma proprio affrontando l’Atletico Sabina, desiderosa di riscatto dopo la sconfitta di domenica contro l’Alma Parioli, nonostante una bella prestazione; al “Chiani”, invece, la Spes ospita il Mideporte Colle Salario: i reatini avranno voglia di buttarsi alle spalle la sconfitta contro il Valle del Peschiera, mentre i romani non avranno timori reverenziali, soprattutto dopo aver conquistato, nel weekend, la prima vittoria stagionale con la “manita” al Tor di Quinto.G.Castello-Atletico Canneto (arbitro Celli di Roma 1) (and. 2-2)Ginestra-Fogaccia (arbitro Mesto di Albano Laziale) (and. 1-1)Atletico Sabina-Poggio Mirteto (arbitro Fazzitta di Tivoli) (dal 30’ pt., 0-0)Spes Poggio Fidoni-Mideporte Colle Salario (arbitro Elia di Ostia Lido) (dal 24’ pt., 0-0)Olimpus Roma-Atletico Cantalice (arbitro Forte di Albano Laziale) (and. 2-7)Selci-Civita Castellana (arbitro Rossi di Roma 2) (and. 0-4)