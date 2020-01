PROGRAMMA GARE

COPPA LAZIO, PRIMA CATEGORIA

RECUPERO, PRIMA CATEGORIA

COPPA LAZIO, SECONDA CATEGORIA

RIETI - Impegno infrasettimanale per tre squadre reatine del calcio regionale. Nella giornata di domani, mercoledì 15 gennaio, si giocheranno le gare di andata dei quarti di finale di coppa Lazio di Prima e Seconda categoria e, inoltre, sarà disputato il match di recupero di Prima categoria che vedrà l’Atletico Canneto ospitare in casa la capitolina III Municipio. Andiamo ad analizzare le gare.In coppa Lazio di Prima spazio ai gialloverdi di Ginestra. I ragazzi allenati da mister Leoni saranno di scena davanti al proprio pubblico (domani, ore 14.30) contro l’Atletico Capranica, formazione viterbese che milita nel girone A di Prima categoria. I sabini, dopo il passaggio del turno ai danni del Fogaccia (3-1 il punteggio totale dei due incontri), arrivano a giocare l’andata dei quarti in un momento di difficoltà: la vittoria in campionato manca da inizio dicembre e, nello scorso weekend, i reatini hanno subìto la sconfitta esterna in casa della Spes Poggio Fidoni. Un dato, però, può far sorridere il Ginestra: l’Atletico Capranica, nel suo girone, ha il secondo peggior attacco, con solo 10 reti siglate in 14 gare. Questa può dunque essere la gara decisiva per il club reatino per riprendere il giusto cammino anche in campionato. Sarà il campo ad emettere la sentenza.In coppa Lazio di Seconda, in campo i biancorossi dell’Atletico Cantalice che, dopo aver battuto agli ottavi l’Olimpus Roma (10-7 il totale dei due match), ai quarti troverà di fronte lo Sporting Aniene, quinta forza del girone E di Seconda categoria. L’Atletico è reduce da un periodo di alti e bassi, culminati con il pareggio interno dello scorso weekend in casa contro il Moricone. La vittoria, per i reatini, manca da un mese preciso (15 dicembre, 7-0 interno contro il Posta) ma la grande prova di forza mostrata agli ottavi della competizione lascia ben sperare.In campo, come detto, anche due squadre di Prima categoria, Atletico Canneto e III Municipio, per giocare la gara valida per la XII giornata (il match fu rinviato per impraticabilità del terreno di gioco), . Sarà una buona occasione per i biancoblu di vendicare il pesante 0-5 maturato nello scorso fine settimana contro l’Eretum. 5 sono i gol subìti anche dal III Municipio nella penultima di campionato, per mano della Virtus Roma, ma l’Atletico Canneto non può sbagliare questo match: i tiberini occupano la penultima posizione di classifica, a -4 proprio dai reatini; in più, la vittoria darebbe morale ma anche concrete speranze di salvezza: i 3 punti permetterebbero all’Atletico di raggiungere quota 13 e quindi di acciuffare Borgo Quinzio ed Atletico Sabina, per poi andare a -1 dall’undicesima Castelnuovo di Farfa. Come sempre, però, il giudizio spetta al campo.Domani, ore 14.30Ginestra-Atletico Capranica (arbitro Zangrilli di Frosinone)Domani, ore 14.30Atletico Canneto-III Municipio (arbitro Sandrelli di Rieti)Domani, ore 14.30Atletico Cantalice-Sporting Aniene (arbitro Iozzia di Roma 1)