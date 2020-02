© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Ginestra e Atletico Cantalice sono pronte per le semifinali di coppa Lazio, rispettivamente di Prima e Seconda categoria. Martedì 4 febbraio, infatti, sono stati effettuati i sorteggi per le semifinali delle due competizioni.Il Ginestra, dopo aver battuto ai quarti l’Atletico Capranica, affronterà la Vivace Furlani 1922, formazione capitolina che milita nel girone G di Prima categoria, mentre l’altro accoppiamento vede l’Atletico Colleferro sfidare la Fulgur Tuscania. Le gare di andata si giocheranno mercoledì 11 marzo, mentre il ritorno mercoledì 25 marzo.La formazione biancorossa dell’Atletico Cantalice, dopo aver superato ai quarti lo Sporting Aniene, affronterà nelle semifinali il Civita Castellana, formazione viterbese che eliminò agli ottavi il Selci, mentre la seconda semifinale sarà Grunuovo S.Cosmaedamiano-Pibe de Oro. Per i reatini la gara di andata sarà in trasferta sul campo del Civita e si giocherà mercoledì 11 marzo, mentre il ritorno è stato fissato per il 25 marzo.