PROGRAMMA GARE, OTTAVI DI FINALE, ANDATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Ritorna la coppa Lazio. Nella giornata di domani si giocheranno gli ottavi di finale della competizione, che vedono impegnate 4 formazioni reatine: per la coppa di Prima, saranno Atletico Canneto e Ginestra a scendere in campo, mentre per il torneo di Seconda categoria hanno superato i gironi Selci ed Atletico Cantalice. Tutte le gare si giocheranno domani, alle ore 15.30, mentre il ritorno è stato fissato per il 20 novembre. Andiamo ad analizzare cosa attende i club della nostra provincia.Cominciando dalla Prima categoria, troviamo l’Atletico Canneto. La squadra biancoblu, dopo aver superato il girone n°3 (formato dalla reatina Castelnuovo di Farfa e la capitolina Orange Football Jus) ed aver totalizzato 4 punti (una vittoria ed un pareggio) giocherà in questo turno contro la romana G.Castello. Avversario non facile per l’Atletico, che ha cominciato il campionato non secondo le aspettative (due sconfitte nelle prime due giornate) ma che ha ritrovato il sorriso nell’ultimo turno dello scorso weekend.Seconda reatina di Prima è il Ginestra. La formazione della Sabina ha passato il turno dei gironi grazie ad una vittoria ed un pareggio ai danni del Poggio Mirteto. Ad attendere i ragazzi di mister Leoni agli ottavi sarà il Fogaccia. Una sconfitta, un pareggio ed una vittoria per gli uomini di mister Leoni, che dopo il match del weekend (vinto in trasferta sul campo del Tor di Quinto) ha lasciato buone motivazioni e grande carica in casa gialloverde.In Seconda categoria, ecco Selci. La formazione allenata da mister Scaricamazza ha brillantemente superato il girone 14 del primo turno, grazie alla vittoria sul Città di Fiano ed un pareggio in casa dell’Isola Farnese. A sfidare il club reatini agli ottavi sarà il Civita Castellana. Due gare delicate e non semplici per il Selci, che però vanta una buona forma ed ottimi risultati in campionato, con un pareggio e due vittorie nelle prime tre giornate e, così molto importante, il secondo posto in classifica. Molti motivi per far bene anche in coppa.Infine, nella coppa di Seconda è approdata in finale anche l’Atletico Cantalice. La formazione biancorossa si è qualificata agli ottavi dopo aver vinto entrambe le gare del girone, prima in casa del Casperia (2-4) e poi contro il Cittareale (3-2). In questo turno, l’Atletico sfiderà l’Olimpus Roma. Stato di forma ritrovato per i biancorossi che, dopo la sconfitta di misura per mano dell’Atletico Torano nella prima giornata, hanno trovato due successi consecutivi, prima con il Casperia e poi con il Velinia, riuscendo a balzare nella parte sinistra della classifica.Prima categoria, mercoledì ore 15.30Atletico Canneto-G.Castello (arbitro Spagnoli di Tivoli)Fogaccia-Ginestra (arbitro Elia di Ostia Lido)Seconda categoria, mercoledì ore 15.30Civita Castellana-Selci (arbitro Tiziani di Civitavecchia)Atletico Cantalice-Olimpus Roma (arbitro Candela di Viterbo)