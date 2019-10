RISULTATI

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Nelle gare di andata degli ottavi di finale di coppa Lazio di Prima categoria, pareggiano sia Atletico Canneto che Ginestra, i biancoblù nella sfida interna contro la polisportiva G. Castello (2-2) e i gialloverdi nella trasferta sul campo del Fogaccia (1-1). Cammino in coppa, quindi, ancora incerto e non chiuso: decisivi saranno i match del ritorno, in programma il 20 novembre. Analizziamo nel dettaglio entrambe le partite.E’ terminata 2-2, quindi, la gara a Canneto tra l’Atletico di mister Marsili e la G.Castello, formazione romana che milita nel girone D del campionato di Prima categoria. Pareggio amaro per i reatini, che vanno in vantaggio di 2 reti con Maiali, per poi farsi riprendere dagli avversari fino al 2-2 finale. Soddisfatto della prestazione dei suoi ragazzi il mister dell’Atletico Giancarlo Marsili, che così ha commentato la gara: «Partita bella, interpretata al meglio dai nostri ragazzi. Primo tempo bello, nel quale ci siamo portati due volte in vantaggio per poi terminare la frazione sul 2-1. Nella ripresa abbiamo avuto molte occasioni per chiuderla, almeno 3 occasioni nitide, però non le abbiamo sfruttate al meglio. Siamo soddisfatti di come hanno giocato i ragazzi e siamo contenti anche di coloro che sono entrati dalla panchina. Noi ci siamo e ce la giocheremo anche nel match di ritorno. Ora, però, testa subito alla gara di campionato di questo weekend contro Ginestra, dove daremo il tutto e battaglieremo!».La prossima giornata di campionato di Prima categoria vede il Canneto affrontare Ginestra, quest’ultima impegnata quest’oggi negli ottavi di coppa in casa della capitolina Fogaccia. E’ arrivato un pareggio per gli uomini di mister Leoni, grazie al gol di Monte. Tutto è accaduto nella ripresa, con i reatini che si portano in vantaggio nell’ultimo quarto d’ora di gioco per poi essere ripresi nel finale dal pareggio della formazione romana. Abbastanza soddisfatto della prova proprio il tecnico dei gialloverdi, mister Leoni, che ci commenta così il match: «Abbiamo affrontato questa gara con la giusta concentrazione: giocare il mercoledì è un impegno importante sotto ogni punto di vista. Partita molto corretta in campo e ben giocata da entrambe le parti. Nel primo tempo abbiamo giocato molto bene, tenendo bene il campo e dimostrando ottima personalità. Nel secondo, il caldo intenso ha abbassato inevitabilmente il ritmo partita soprattutto nei nostri avversari, abbiamo quindi trovato il gol del vantaggio a 15 minuti dalla fine...gol che, purtroppo, ci ha un po’ deconcentrati e, come accade sempre in questi casi, abbiamo subìto il pareggio a 5’ dalla fine. Sono comunque abbastanza soddisfatto. Peccato per il gol subìto ancora su palla inattiva, ma soprattutto per un paio di nitide occasioni (praticamente allo scadere) che ci avrebbero permesso di chiudere il discorso qualificazione. Bravi i nostri avversari a crederci sempre, dimostrando che al ritorno sarà ancora una partita dura».Atletico Canneto-G.Castello: 2-2 (Maiali, Maiali)Fogaccia-Ginestra: 1-1 (Monte)