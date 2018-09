di Raffaele Passaro

RIETI - Tutto è pronto per l’inizio della coppa Lazio di Prima categoria. Domani, domenica 16 settembre, scenderanno in campo le due squadre reatine che partecipano alla competizione regionale: Amatrice e Bf Sport, giocheranno in casa la gara d'andata (il ritorno domenica prossima in trasferta).



Alle 10, al “Gudini” di Rieti, scenderanno in campo i ragazzi di Babadook (altro nome di Bf sport), i quali affronteranno Roma VIII. Partita assai ostica per i ragazzi di mister Colantoni, che si troverannp davanti una squadra che la scorsa stagione si è posizionata al secondo posto nel girone G di Prima e che, proprio nell'ultima Coppa Lazio è arrivata in semifinale.



Alle 15.30, al "Tilesi” di Amatrice, i ragazzi della formazione casalinga, allenati dal mister Bucci, scenderanno in campo contro la Pro Marcellina. Partita contro una squadra che ha seguito lo stesso percorso del team amatriciano: infatti gli ospiti arrivarono primi nel girone E di Seconda.



PROGRAMMA GARE

Bf Sport-Roma VIII (domenica, ore 10)

Amatrice-Pro Marcellina (domenica, ore 15.30)

