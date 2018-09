di Raffaele Passaro

RIETI - Tutto è pronto per la Coppa Lazio di Prima categoria, competizione che vede le formazioni di Rieti e delle altre province del Lazio sfidarsi in quello che ormai è un classico appuntamento di inizio stagione. Due sono le squadre reatine che parteciperanno al torneo: Amatrice e BF Sport, alias Babadook. Trentotto le squadre partecipanti, sedici i gironi creati, con il calcio d’inizio fissato per il 16 di settembre.



La formazione di Amatrice, lo scorso anno vincitrice del girone C del campionato di Seconda categoria, farà parte del girone 10 e sfiderà in due gare, una di andata e una di ritorno, la formazione Pro Marcellina. La squadra reatina è alla terza settimana di preparazione. Tre sono anche le amichevoli che il team reatino ha giocato in queste settimane, collezionando un pareggio (3-3 contro Castel Di Lama) e due vittorie (3-1 contro Pizzoli e 10-2 contro una formazione lombarda di Seconda categoria, presente alla recente sagra di Amatrice). L’intenzione della squadra, quindi, è di far bene e di ben figurare nella Coppa Lazio, così da affrontare al meglio il campionato di Prima.



Babadook (ex Scandriglia), invece, lo scorso anno è arrivata terza nel girone C di Prima e, nella Coppa Lazio, è stata inserita nel girone 11, assieme a Roma VIII e Zena Montecelio. Le tre formazioni si sfideranno con gare di sola andata; nella seconda giornata riposerà la squadra vincitrice della prima gara o, in caso di pareggio, quella che ha disputato la prima gara in trasferta. Disputeranno la terza gara le due squadre che non si sono incontrate in precedenza. Babadook, intanto, si è preparata molto presto, cominciando il ritiro il 20 Agosto, cercando fin da subito di oliare i meccanismi. Importanti, inoltre, sono state anche le due amichevoli che la formazione reatina ha già giocato, contro Cantalice prima e contro la Spes Poggio Fidoni poi. Sono arrivate due sconfitte, entrambe con il risultato di 2-1 ma con team di Promozione. Nonostante ciò, già è in programma una terza amichevole, che Babadook giocherà a breve contro S. Susanna.



Le due formazioni reatine giocheranno la loro prima partita proprio il 16 settembre: Amatrice, in casa, alle ore 15.30 contro la Pro Marcellina; BF Sport, al “Gudini” di Rieti, alle ore 11 contro Roma VIII. La gara di ritorno per Amatrice, infine, si giocherà il 23 settembre mentre, per Babadook, la seconda giornata è fissata per il 19 settembre e, infine, la terza per il 23 settembre.



PROGRAMMA GARE I GIORNATA

Ore 11

BF SPORT-ROMA VIII (a Rieti, Gudini)

Ore 15.30

AMATRICE-PRO MARCELLINA

Mercoledì 5 Settembre 2018



