RIETI - L’Atletico Canneto passa il girone ed accede agli ottavi di finale di coppa Lazio di Prima categoria. La formazione reatina vince tra le mura amiche di misura (4-3) contro i tiberini dell’Orange Football Jus.Gara combattuta tra le due formazioni, che regalano spettacolo già dalla prima frazione di gioco. Passa in vantaggio il Canneto con Maiali al 22’, salvo poi essere raggiunto 11’ dopo dal pareggio Orange con Tempera. Trascorre solo un minuto e l’Atletico si riporta in vantaggio ancora con Maiali. Nel recupero, però, gli ospiti siglando il nuovo pareggio su rigore, ancora con Tempera. Il primo tempo, perciò, si chiude con il punteggio di 2-2. Nella ripresa, Canneto non ci sta e passa in duplice vantaggio, prima con Miconi e poi con Pandimiglio. Il 4-2 permane fino al 43’ del secondo tempo, quando Tempera sigla la sua personale tripletta ed accorcia le distanze. Non c’è più tempo però: l’Atletico Canneto vince 4-3 e passa il turno.Marcello Caprioli (Direttore Sportivo Atletico Canneto): «Bella gara, combattuta. Il risultato ci sta anche stretto, perché siamo stati poco lucidi per poter vincere con più gol di scarto. Ovviamente, però, nella ripresa la stanchezza si è fatta sentire, colpa del campo e dei carichi di lavoro della preparazione. Siamo estremamente soddisfatti del passaggio del turno. Ora, però, dobbiamo subito concentrarci sulla prima di campionato, nella quale affronteremo il Poggio Mirteto. Durante questa settimana dovremmo fare in modo di amalgamarci ancor di più e di eliminare le scorie di queste due gare di coppa!».Ballanti, Innocenti, Piermarini, Petrivelli, Ceccarelli, Miconi, Croce, Pandimiglio, Pastorelli, Osoja, Maiali. A disposizione: Rausa, Cacchiani, Ori, Ricci, Imperatori, Mencio, Galante. All. Giancarlo Marsili.: 2 Maiali, Miconi, Pandimiglio.