RISULTATI OTTAVI DI FINALE, COPPA LAZIO

RIETI - Ginestra vince e vola ai quarti, Atletico Canneto eliminato dalla competizione. E’ questo il riassunto del ritorno degli ottavi di finale di coppa Lazio: per i gialloverdi, vittoria casalinga sul Fogaccia per 2-0 (dopo l’1-1 dell’andata) grazie ai gol di Falchetti e D'Annibale, mentre i biancoblu vengono sconfitti pesantemente (7-1) in trasferta dal G.Castello, dopo il 2-2 dell’andata.Festeggia, quindi, Ginestra: gli uomini di mister Leoni si buttano alle spalle la sconfitta in campionato contro il Castelnuovo di Farfa grazie al passaggio del turno. In gol Falchetti e D'Anniblae, che regalano la qualificazione ai quarti per la reatina. «E’ stata una partita dura, ma mai messa in discussione-spiega mister Leoni- abbiamo meritato la qualificazione ai quarti e di questo dobbiamo esserne fieri. Il lavoro paga sempre e a questi ragazzi bisogna fare un grande applauso per il loro atteggiamento...non so cosa succederà, ma ora siamo felicissimi e sono orgoglioso di loro». Leoni, però, mette subito tutti sull’attenti: «Non c’è tempo comunque di festeggiare: domenica si gioca e ci aspetta una partita molto insidiosa...restare umili e migliorare gli errori, perché possiamo crescere ancora tanto!».Nulla da festeggiare, invece, in casa Atletico Canneto. Dopo il 2-2 in casa, i ragazzi di mister Marsili oggi si sono fatti superare dalla G.Castello per 7-1. Dopo essere andati in svantaggio, i reatini hanno provato la rimonta grazie al gol del pareggio di Pandimiglio, 5’ dopo il vantaggio romano. Subito dopo, però, i padroni di casa si sono fatti avanti, chiudendo il primo tempo sul 3-1. Nella ripresa, inutile qualsivoglia rimonta: sono arrivati altri gol capitolini, fino al 7-1 finale. Intanto, la società non ha rilasciato alcuna dichiarazione nel post gara.G.Castello-At. Canneto 7-1: Pandimiglio (AC) (tot. 9-3)Ginestra-Fogaccia 2-0: Falchetti, D'Annibale (tot. 3-1)