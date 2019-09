© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Le formazioni reatine di Prima categoria sono pronte a scendere in campo per il consueto appuntamento di inizio stagione: la coppa Lazio. Nella giornata di ieri, lunedì 9 settembre, sono stati ufficializzati i gironi del torneo, che vedono 4 club della nostra provincia come partecipanti alla competizione: Atletico Canneto e Castelnuovo di Farfa sono stati inseriti nello stesso girone (girone n°3) assieme alla squadra romana Orange Football Jus mentre Ginestra e Poggio Mirteto faranno parte del girone 11, che vedrà solo le due reatine contendersi un posto per gli ottavi di finali.Andiamo ora ad analizzare cosa differenzia il cammino di Atletico Canneto e Castelnuovo di Farfa, a differenza del percorso di Ginestra e Poggio Mirteto. Per i primi due club, l’andata si giocherà il 22 settembre ed il match sarà proprio Castelnuovo di Farfa-Atletico Canneto, mentre l’Orange Football Jus riposerà; Nel secondo match, come si legge nel comunicato n°49 del Cr Lazio, «riposerà la squadra vincitrice della prima gara, e in caso di pareggio, quella che ha disputato la prima gara in trasferta. Disputeranno la terza gara le due squadre che non si sono incontrate in precedenza. Vengono ammesse al secondo turno le Società classificate al primo posto di ciascun girone». La seconda e la terza gara del girone si giocheranno rispettivamente il 25 ed il 29 settembre. Situazione diversa per Ginestra e Poggio Mirteto. Come si evince dal comunicato, «Sarà dichiarata vincente la squadra che avrà totalizzato il maggior punteggio o, a parità di punteggio, la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti nel corso delle due gare. Qualora risultasse parità nelle reti segnate, si qualificherà la squadra che avrà realizzato il maggior numero di reti in trasferta». In caso di parità, ovviamente, al termine della seconda gara si andrà ai calci di rigore. Sarà Ginestra a giocare in casa la prima gara (sempre il 22 settembre), mentre il ritorno è stato fissato per la domenica successiva.Il secondo turno, gli ottavi di finali, si giocherà invece tra la fine di ottobre e la fine di novembre. Sicuramente una squadra reatina accederà al turno successivo: o Ginestra o Poggio Mirteto. Speriamo, per il bene del calcio della nostra provincia, che anche una tra Atletico Canneto e Castelnuovo di Farfa riesca a scrivere il proprio nome sul tabellone degli ottavi.