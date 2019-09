IL COMMENTO

RIETI - Il Castelnuovo di Farfa termina la sua avventura in coppa Lazio di Prima categoria. I ragazzi di mister De Angelis, dopo il pareggio interno (1-1) contro l’Atletico Canneto dello scorso weekend, quest’oggi sono stati battuti dalla formazione romana Orange Football Jus, che ha superato i castelnuovesi 3-1.Primo tempo combattuto, giocato quasi alla pari. A metà della frazione, però, i capitolini passano in vantaggio e riescono a mantenere l’1-0 nonostante alcune buone occasioni non concretizzate dai biancorossi reatini. Nella ripresa, Castelnuovo cerca il pareggio a tutti i costi; accade, però, il contrario: sono i padroni di casa a raddoppiare. Nonostante il 2-0, i sabini non ci stanno e riescono, a metà della ripresa, ad accorciare le distanze con il gol di Cristian Striuli che, con un tap-in sottoporta dopo gli sviluppi di un cross dalla sinistra, riaccende le speranze del Castelnuovo. Tutto vano, però, in quanto a 20’ dalla fine l’Orange sigla il definitivo 3-1, che chiude di fatto il match. Castelnuovo di Farfa che, quindi, conclude il cammino in coppa Lazio con 1 punto conquistato.Giuliano Caprioli (Direttore Sportivo): «Usciamo dalla coppa a testa alta. Abbiamo onorato il più possibile l’impegno, anche se eravamo consapevoli della fatica: non eravamo pronti a giocare due gare in tre giorni! Abbiamo giocato bene il primo tempo, meritando sicuramente il pareggio; purtroppo, nella ripresa siamo crollati. La coppa non era un nostro obiettivo, ma comunque ci ha sicuramente dato stimoli in vista dell’inizio del campionato».