RIETI - Babadook cade a Monceleio 5-1. La formazione reatina, nella sfida in casa dello Zena valida per la seconda giornata del girone 11 della Coppa Lazio, non riesce a vincere e, perciò, abbandona aritmeticamente la competizione. Il primo tempo fa sorridere la formazione di casa, che chiude i primi 45’ sul punteggio di 3-0. Nella ripresa, Babadook (altro nome dei Bf Sport) prova a riaprire il match con l’illusorio gol di Manuel Cavallari. A nulla serve la rete, poiché i romani chiudono definitivamente la partita siglando anche il quarto e il quinto gol. Finisce qui, perciò, l’avventura di Bf Sport nella Coppa Lazio.



«Purtroppo abbiamo affrontato la partita con lo spirito sbagliato e già rassegnati» ha dichiarato il mister dei gialloneri, Davide Colantoni. «Inoltre - continua l’allenatore dei reatini - oggi non avevamo sicuramente una panchina lunga: eravamo contati e, perciò, abbiamo dovuto impiegare alcuni giocatori in ruoli a loro non abituali. A mio avviso, le partite di mercoledì sono un vero problema: la Federazione dovrebbe capire che non siamo professionisti e che la gente lavora nei giorni feriali».



Infine, Colantoni guarda al futuro: «Prendiamo atto del fatto che il campionato non sarà facile e che ci sarà molto da lavorare. Adesso, abbiamo dieci giorni per non farci trovare al meglio».

