RIETI - Dopo la sconfitta maturata nella gara d’andata del primo turno del girone 11 della coppa Lazio, in casa, contro Roma VIII, i ragazzi del Bf Sport (Babadook) allenati dal mister Davide Colantoni sono chiamati alla vittoria domani, mercoledì 19, in trasferta sul campo dello Zena Montecelio, nel match valido per il secondo turno del torneo.



La formazione reatina è obbligata a vincere per tenere ancora aperta la qualificazione ai turni ad eliminazione diretta, aspettando poi la sfida proprio tra Roma VIII e Zena Montecelio, con i romani che, in classifica, occupano momentaneamente il primo posto, con 3 punti.



«Andremo a giocarci la partita consapevoli dei nostri mezzi» dice il direttore generale di Babadook Marco Simeoni che, continua: «Sarà senza dubbio una partita contro un avversario di tutto rispetto: un test importante per mettere benzina nelle gambe e trovare i giusti equilibri per il campionato».



L’appuntamento, perciò, è fissato per domani, mercoledì 19 alle ore 15.30 allo stadio “Fiorini” di Guidonia Montecelio.





Martedì 18 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:22



