RIETI - Non finisce bene la spedizione reatina di Amatrice in terra romana, nella sfida odierna in casa della Pro Marcellina. C’era da ribaltare il pareggio dell’andata (al “Tilesi” di Amatrice finì 1-1) ma, purtroppo, i ragazzi di mister Bucci, nonostante una partita dominata, non sono riusciti nell’impresa uscendo sconfitti con il punteggio di 2-1.«E’ stata una gara a senso unico: abbiamo dominato!» spiega il vice-allenatore della formazione amatriciana, Luca Di Santo. «Siamo passati in svantaggio nel primo tempo, su un nostro errore» continua Di Santo, che spiega come la gara sia stata molto simile a quella giocata nel match di andata: «Anche questa volta, abbiamo colpito un palo, prima di andare negli spogliatoi al duplice fischio del direttore di gara. Ad inizio ripresa abbiamo riacciuffato il risultato, siglando un gol su rigore con Colangeli, come all’andata. Nei minuti finali, però, i padroni di casa hanno trovato il gol del pareggio su una ripartenza in contropiede, a mio avviso viziato da una posizione di fuorigioco. Lì è finita la partita».Infine, Di Santo, con un po’ di rammarico, conclude così il discorso: «Partita assolutamente dominata e, al tempo stesso sfortunata; forse, bisognava attendere la fine della partita». Termina così il cammino dell’altra reatina nella coppa Lazio di Prima categoria, che ora dovrà immediatamente cercare di partire nel modo migliore in campionato: domenica al Tilesi arriva Fidene.