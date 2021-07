Tutto pronto per la tappa reatina della Coppa Italia Trials, ci sarà anche Diego Crescenzi

Venerdì 16 Luglio 2021, 19:23 - Ultimo aggiornamento: 19:26

RIETI - Rieti si prepara ad ospitare un altro importante evento sportivo. Domenica, a partire dalle ore 13, si disputerà infatti in città la terza tappa della Coppa Italia di Trial, che vedrà la partecipazione di atleti provenienti da tutta Italia.

L'evento è stato organizzato dalla società "Acido Lattico Mtb Passo Corese", presso la quale è tesserato il reatino Diego Crescenzi, che nella sua giovane carriera ha già conquistato diversi titoli. La sede scelta è quella de "Rieti Bike Park" in via Liberato di Benedetto, e saranno in città circa cinquanta atleti suddivisi tra le varie categorie, dai Giovanissimi, fino all'Elite.

E' la prima volta assoluta che Rieti organizza un evento di questo tipo nel Bike Trial, e per l'occasione è arrivato in città anche il commissario tecnico del Trials della Federazione Ciclistica Italiana Angelo Rocchetti, ricevuto oggi pomeriggio dal sindaco Antonio Cicchetti e dal consigliere con delega allo Sport Roberto Donati, che lo hanno omaggiato di una targa ricordo.

Grande attesa quindi per Diego Crescenzi, che nonostante sia ancora in età per la categoria Junior, ha deciso di mettersi alla prova sfidando i più grandi, in quella che come detto è la terza tappa di questa Coppa Italia. La prima si è tenuta a Monza Brianza, tappa nella quale Crescenzi ha dato forfait a causa di un infortunio, mentre nella seconda, a Lecco, ha chiuso con un buon quarto posto.

«C'è grande soddisfazione per ospitare un evento così importante - racconta il gestore del Rieti Bike Park Fabio Crescenzi, padre di Diego - vedere il commissario tecnico arrivare in città direttamente da Bergamo per l'occasione ci fa enormemente piacere, si è complimentato per la bellezza del parco».

Insomma, Rieti ancora "capitale" di un evento sportivo di grande importanza, soprattutto perchè si tratta di una prima volta assoluta per la Coppa Italia Trial.