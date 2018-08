di Christian Diociaiuti

RIETI - Sarà Rieti-Teramo la prima uscita ufficiale degli amarantocelesti in questa stagione 2018/2019 di Serie C. Sarà la prima gara ufficiale in una terza serie unica dopo 70 anni e la prima gara tra i professionisti a distanza di 11 dall'ultima. L'accoppiamento del match, in programma allo Scopigno domenica con orario da ufficializzare da parte della Lega su accordi tra i club, deriva dal risultato maturato al Bonolis di Teramo tra la squadra di casa e la Fermana: 0-0. Era la prima gara del mini girone H della Coppa di C. La formazione di Ricardo Chéu scenderà in campo così, per la prima volta in via ufficiale dopo quattro amichevoli, tra pochi giorni e presumibilmente lo farà a porte chiuse. I lavori di adeguamento sullo stadio, richiesti dalla Serie C, infatto non sono stati ancora effettuati ma sono in via di affidamento, dopo il bando messo a punto dal Comune. Ente che, come aveva assicurato il consigliere con delega allo sport Roberto Donati, è pronto a vedere al lavoro gli operai dalla prossima settimana (c'è però il Ferragosto di mezzo). La squadra nel frattempo si allena a Cantalice in attesa di ospitare la formazione allenata da Giovanni Zichella e in attesa di ulteriori nuove ufficializzazioni.

Mercoledì 8 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 22:51



