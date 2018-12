Ultimo aggiornamento: 18:03

RIETI - Queste le decisioni del Giudice Sportivo.Multa di 100 euro a BF Sport, “perchè propri sostenitori lanciavano sul terreno di gioco numerosi palloni uno dei quali colpiva sulla testa un calciatore avversario”. Squalifica fino al 28 dicembre ad Andrea Di Battista (dirigente Poggio Mirteto) e Antonio Ciaramelletti (BF Sport) “per proteste nei confronti dell'arbitro”, una giornata a Jaime Nunez Martinez (Poggio Nativo).Per la gara tra 4Strade del Sacro Cuore e Santa Susanna non disputata per assenza dei padroni di casa, visto che non è pervenuta nessuna giustificazione in merito, il giudice sportivo ha deciso di infliggere alla società 4Strade del Sacro Cuore la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 nonchè la penalizzazione di un punto in classifica oltre a un’ammenda di 150 euro (prima rinuncia).Squalifica fino all’11 gennaio a Ferdinando Rinaldi (dirigente Equicola): "a fine gara rivolgeva all'arbitro espressioni offensive”. Fino al 28 dicembre a Mauro Baldassarri (massaggiatore Borgo Quinzio) “per proteste nei confronti dell'arbitro”. Due gare a Manuel Strollo (Rufinese), Diego Selli (Quintilianum). Un turno a Pietro Paolo Di Battista (Atletico Cantalice), Christian Marchetti (Quintilianum), Francesco Cipriani (Piazza Tevere), Mattia Ricci (Castelnuovo di Farfa), Matteo Erbacci (Cittareale).