GIUDICE SPORTIVO PROMOZIONE

RIETI - Ufficializzati gli accoppiamenti per le semifinali della Coppa Italia di Eccellenza: Valle del Tevere giocherà la gara di andata in trasferta mercoledì 9 gennaio alle 14.30 contro Cynthia 1920 mentre il ritorno si disputerà a Forano il 23 gennaio alla stessa ora. Nell’altra semifinale invece Team Nuova Florida se la vedrà con l’Unipomezia, il 6 febbraio è in programma la finale ma la sede di gioco è ancora da definire.Nella coppa Italia di Promozione Cantalice nella gara di andata degli ottavi di finale affronterà in trasferta l’Accademia Calcio Roma sempre il 9 gennaio alle 14.30, il ritorno a Cantalice il 23 gennaio. Gli altri accoppiamenti: Corneto Tarquinia-Vigor Acquapendente, Cerveteri-Compagnia Portuale, Palestrina-Licenza, Atletico Torrenova-Palocco, Ostiantica-Vis Sezze, Ferentino-Suio Terme Castelforte, Città di Paliano-Aurora Vodice Sabaudia.Giudice sportivo Promozione. Squalifica fino al 28 dicembre a Luciano Santacroce (dirigente Cantalice) “per proteste nei confronti dell'arbitro”. Un turno a Leonardo Maceroni (Salto Cicolano), Luca Giuliani (Maglianese).