Coppa del mondo di skiroll, Ucraina arrivata a Terminillo. Battisti: «Orgogliosi di avervi ospiti»

RIETI - È arrivata a Terminillo la nazionale di Skiroll dell’Ucraina: atleti e tecnici alloggeranno sulla montagna reatina e parteciperanno alle tre gare della fase finale della Coppa del Mondo, tra Amatrice, Terminillo e Rieti dal 9 all’11 settembre.

Ad accogliere l’Ucraina, il numero uno del Comitato Organizzatore della Coppa del Mondo di Skiroll di Rieti, Sergio Battisti: «Sono emozionato nell’accogliere i primi atleti per questa magnifica edizione della competizione. La partecipazione dell’Ucraina alla tappa reatina della Coppa del Mondo di Skiroll è emblematica in un momento storico come questo, in cui è davanti agli occhi di tutti il dramma del conflitto russo-ucraino. Ribadiamo il nostro no a ogni guerra, siamo vicini al popolo ucraino e alla nazionale. Saranno nostri ospiti – spiega Battisti - Un gesto di profonda vicinanza al popolo colpito dalla guerra. Ed è commovente la voglia e l’energia che la nazionale mette nella partecipazione alla Coppa del Mondo nonostante questo momento difficile. Auguriamo le migliori fortune all’Ucraina nella tre giorni di gare e ci auguriamo che gradiscano il soggiorno nella nostra meravigliosa città».

La Nazionale dell’Ucraina, insieme a quella italiana, consegneranno a Papa Francesco, nell’udienza di domani mercoledì 7 settembre, la maglia ufficiale con cui gareggeranno in Coppa del Mondo.