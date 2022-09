Coppa del mondo di skiroll, Sinibaldi e Mestichelli: «Un successo per la promozione del territorio»

RIETI - «La Coppa del mondo di skiroll sulle strade reatine è stata un successo in termini organizzativi, di partecipazione popolare e di visibilità all’interno del mondo sportivo legato a questa splendida disciplina - dichiarano il sindaco Daniele Sinibaldi e l’assessore allo Sport e Turismo Chiara Mestichelli - L’iniziativa vissuta tra Amatrice, Terminillo e Rieti si è rivelata, a tutti gli effetti, una sfida vinta dal territorio che dimostra, ancora una volta, come la volontà di individuare nuove e alternative occasioni di promozione e crescita sportiva ed economica possano condurre a risultati importanti».

«Gli obiettivi raggiunti - proseguono Sinibaldi e Mestichelli - con l’organizzazione della Coppa del Mondo di skiroll, appuntamento per il quale Rieti si è dimostrata pronta e capace, incoraggiano il sistema locale, dalle Istituzioni alle Federazioni fino alle associazioni sportive, ad implementare e rafforzare le sinergie che potranno determinare nuovi ed importanti sviluppi sul turismo sportivo, sulla promozione del territorio e, più in generale, sulla capacità di generare economie e indotto sul territorio».

«Ringraziamo chi ha voluto l’evento a Rieti, a partire dalla Fisi e dalla Fis fino al Comitato Organizzatore, e annunciamo che, come è stato per questa manifestazione, nell’organizzazione della quale il Comune di Rieti è stato in prima linea, altrettanto accadrà in futuro. Siamo convinti - concludono Sinibaldi e Mestichelli - che la tappa di Coppa del Mondo di Skiroll sia stato solo l’inizio di un percorso potenzialmente importante».