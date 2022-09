La Coppa del Mondo di skiroll di Rieti in udienza dal Santo Padre, saranno donate le maglie di Ucraina e Italia

RIETI - Domani, mercoledì 7 settembre, alle 9 una rappresentanza della Coppa del Mondo di Skiroll di Rieti assisterà alla tradizionale udienza del mercoledì nell’aula Paolo VI in Vaticano con Papa Francesco. Un momento spirituale ed emozionante per il Comitato Organizzatore, gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutto l’ambiente della tappa di Rieti della Coppa del Mondo di Skiroll, che avranno l’occasione di ascoltare le parole del Santo Padre.

Al termine dell’udienza, verranno donati a Papa Francesco, i pettorali della nazionale italiana e ucraina che partecipano alla tre giorni di competizione in programma dal 9 all’11 settembre. A promuovere la partecipazione della rappresentativa della Coppa del Mondo di Skiroll all’udienza papale è stato il vescovo di Rieti, Domenico Pompili, tra i primi sostenitori dell’iniziativa sportiva che coinvolgerà Rieti, Amatrice e Terminillo.

«Grazie al Santo Padre, a Monsignor Leonardo Sapienza e al vescovo Domenico Pompili: partecipare all’udienza papale del mercoledì è per la Coppa del Mondo di Skiroll un’immensa emozione e un grande onore. L’incontro ci dà la forza per affrontare tre giorni di gare intensi e ripaga del grande impegno che oltre 100 persone stanno mettendo per la buona riuscita dell’evento. E dà agli atleti un messaggio di speranza e forza» dice Sergio Battisti, numero uno dell’organizzazione della Coppa del Mondo di Skiroll di Rieti.

La Coppa del Mondo di Skiroll è stata sostenuta da Regione Lazio, Dipartimento dello Sport Presidenza del Consiglio dei Ministri, Comune di Rieti, Comune di Amatrice, Provincia di Rieti, Fondazione Varrone con il patrocinio del CONI, Sport e Salute, Camera di Commercio Rieti e Viterbo. Visit Rieti è marketing partner dell’evento mondiale, Corriere dello Sport e Fondo Italia sono media partners, Automotive Rieti è, come già per il Rieti Sport Festival, mobility partner della manifestazione.

La Coppa del Mondo di Skiroll è stata inoltre supportata da alcune delle migliori aziende italiane nel food: Casale Del Giglio, Dimmidisì, Igor Gorgonzola, Zanetti formaggi, Consorzio Sabina Dop.

Sponsor dell’evento anche alcune importanti imprese commerciali qual Dori pubblicità, Centro Commerciale Perseo, Bofrost. Al fianco della manifestazione sportiva alcune piattaforme del settore come Bikeit e la nota smart digital travel agency Snowit. Già Ambassador del RSF, il Campione Giorgio Rocca sarà presente anche in veste di fondatore della “Giorgio Rocca Ski Academy”.

Tutte le gare saranno trasmesse in diretta streaming sulla pagina Facebook del Comitato Organizzatore “Coppa del Mondo - Skiroll Rieti 2022”. Aggiornamenti anche su instagram @skirollrieti2022.

Cerimonia di apertura l’8 settembre alle ore 17.30 presso l’area del gusto di Amatrice alla presenza delle massime autorità e degli atleti. Attesa per la sfilata delle Nazioni in cui saranno protagonisti anche gli atleti della Special Olympics Rieti.

Il programma della tre giorni è consultabile sul sito www.skirollrieti.com/programma/