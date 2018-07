di Giacomo Cavoli

RIETI - Nella classe regina della E2SS è di nuovo il giovane umbro di Speed Motor, Michele Fattorini, su Osella FA30 Zytech, a far registrare il miglior crono nella seconda manche di prova della 53esima Coppa Carotti, fermando il tempo a 5 minuti, 8 secondi e 42 decimi lungo i 13 km e 450 metri di tracciato da Lisciano a Pian de Valli, dopo il primo crono del mattino a 5 minuti, 13 secondi e 44 decimi.Tanti anche i reatini in gara senza particolari problemi tecnici alle auto, fra i quali Graziano Buttoletti che, nella stessa classe, su Dallara F310, insegue Fattorini a 6.11'56". Sensazioni positive anche per il pluricampione italiano Antonio Scappa, 6.48'42" su Mini Cooper JCW in classe Rs.Domani, domenica 15 luglio, a partire dalle 11, la manche di gara unica per aggiudicarsi la 55esima Rieti-Terminillo.