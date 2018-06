RIETI - E’ iniziato il conto alla rovescia verso la 53esima edizione della Rieti – Terminillo e la notizia della risoluzione del problema del manto stradale e del percorso, che torna fino a Pian de Valli, ha già destato l’interesse di diversi piloti che hanno assicurato la loro presenza dal 13 al 15 luglio.



Anche per l’edizione 2018 torna la Lotteria Carotti, con i biglietti già in distribuzione.



Dal 6 al 15 luglio torna anche Rieti Motore Rombante, evento promosso da SegecoPiù nel centro storico di Rieti, tra le piazze Vittorio Emanuele II e Cesare Battisti.



Protagonisti saranno gli eleganti giardini del Palazzo gentilizio Vincentini, sede della Prefettura, tornati di recente ad essere una luogo prezioso e suggestivo della città. Ospiteranno degustazioni di piatti tipici dei più noti ristoratori della provincia di Rieti e accoglieranno la serata di Gala, in programma il 13 luglio.



«La speranza dell’Automobile Club di Rieti – commenta il Presidente Innocenzo de Sanctis – è che tutti gli operatori di Rieti e del Terminillo offrano il loro prezioso contributo alla buona riuscita della gara e degli eventi collaterali. La nostra cronoscalata non prevede biglietti di ingresso, ma siamo fiduciosi che non mancherà il supporto della collettività e di tutti gli sportivi».



«Con l’occasione – aggiunge il presidente de Sanctis – Si estendono i ringraziamenti già fatti per l’impegno che ha portato allo stanziamento, da parte della Regione Lazio, di 520 mila euro destinati al rifacimento del manto stradale della SR 4 Bis del Terminillo, anche al Consigliere Regionale Fabio Refrigeri, al Dottor Daniele Mitolo e al Presidente della Provincia Giuseppe Rinaldi».

