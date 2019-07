RIETI - La Coppa Carotti è pronta ad entrare nel vivo. Oggi il primo vero assaggio, con una giornata intensa e frenetica. Sono stati 160 i preiscritti alla gara, mentre domani, giorno delle prove, saranno 143 i partenti. E' questo quanto emerge dalle verifiche effettuate oggi, nelle quali nessuno è risultato non conforme.



Rispetto ai 160 iniziali non partiranno quindi tutti coloro che non si sono presentati a Rieti per completare tutte le procedure di iscrizione. Numeri comunque importanti, con tutti i grandi nomi dell'automobilismo italiano pronti ad andare a caccia di punti validi per il campionato italiano velocità in montagna. Dopo il pomeriggio dedicato alle verifiche, in serata, spazio al briefing, che si è svolto alla presenza del direttore di gara, Fabrizio Fondacci, presso la sede dell'Alcli Giorgio&Silvia. Da domani invece si accendono i motori, con la giornata dedicata alle prove, mentre domenica, nonostante il maltempo previsto in città, via alla gara. Saranno circa 13 i chilometri di percorso, con l'organizzazione che ha predisposto quattro postazioni dedicate al pubblico: area 1 postazione piazzetta di Lisciano, area 2 presso postazione n° 6 al Km 2+400, area 3 postazione n° 22 Pian di Rosce, area 4 postazione n° 37 nei pressi entrata “Sky Caravan”. Le premiazioni si svolgeranno invece nella sede dell’azienda Emec (in via della Meccanica), e proprio durante le premiazioni, nella serata di domenica, gadget Mercedes offerti a tutti i partecipanti.